Sebestyén Ági nem tagadja, hogy régen vállalt erotikus fotózásokat is. Most egy erről készült werk videó került elő.

Sebestyén Ágiról egy közel tízéves videó került elő, ami egy erotikus fotózáson készült. A Blikk egyik olvasója szúrta ki a szőke szépséget, Ági pedig nem tagadta, hogy ő látható a felvételen.

„Igen, ez én vagyok, de ez már egy régi felvétel, közel tíz éves, de nem tudom pontosan mikor készült. Ez egy erotikus fotózás volt, ahol képek és werk videó is készült. Én anno aktfotókkal kezdtem, ez is akkoriban készült egy cégnek, ez az oldal, ahol most megtalálható csak átvette" – mesélte Ági, majd hozzátette, semmi más nem történt, ízléses fotók születtek. Nem egyszer vállalt hasonló munkát.

Szerintem most jobban nézek ki, miután abbahagytam azt a munkát kezdtem el sportolni, ami jót tett. De igen, én ebből éltem sokáig, nagyon jól lehetett vele keresni. A fent említett munkáért 350 ezer forintot kaptam, ami akkor nagyon jó pénznek számított. Amikor bejött az Instagram akkor dőlt be a biznisz, azóta nem is vállaltam ilyen munkát."

A modell nem tagadja meg a múltját, sőt büszke rá, hiszen semmi olyat nem tett, amit szégyellnie kellene. Anno pornózni is hívták, de azt semmiképp sem akarta vállalni.

„Nem vállaltam volna ilyen munkát, nekem az már nem fér bele, meg kell húzni a határokat. Most már maximum fehérneműs fotózást vállalnék, esetleg beleférne, hogy a melltartót levegyem. Ha lesz családom akkor pedig már ennyi sem" – mondta Ági.

