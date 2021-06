Tizennegyedik házassági évfordulóját ünnepli Sir Rod Stewart, és felesége, Penny Lancaster. A brit énekes kora ellenére is aktív szexuális életet él, és most igen csak pikáns részleteket fecsegett ki hálószobatitkaikról a feleség.

Rod 27 évvel fiatalabb felesége, Penny azt mondja, időt és energiát nem sajnálva szeretkeznek férjével, és semmi oka nincs panaszra. A páros 2007-ben házosodott össze Olaszországban, és hiába telt el 14 év azóta, most is működik közöttük a kémia. Rod Stewart hatvan éve töretlen karriernek örvend, és sosem titkolta, egy időben mennyire falta a nőket, mostanra azonban megállapodott, és csak Pennynek van helye a szívében, és természetesen az ágyában.

"Imádok a feleségemmel szexelni, de az is sokat jelent, ha csak megölelem. Minden éjjel csókban forrunk össze és ölelkezünk, a többi a hangulatunktól függ. Kell egy segítség, néha kicsit nehezen indulok be, akár egy veterán autó"

– fogalmazott korábban Stewart.

Van valami izgató abban, ha a lábujjakat, vagy a test más pontjait kényeztetjük. Például a nyak ívét vagy a füleket, ezek a területek nagyon érzékenyek. A kapcsolatunk elején mindenfélét kipróbáltunk, Rod a lábujjaimat szopogatta, jóleső érzés volt – magyarázta a Loose Women című beszélgetős műsorban a zenész neje.

"Ha Skóciából Londonba utazunk, a másfélórás út során valahol mindig szánunk időt arra, hogy a hátsó ülésre telepedjünk, és egymásnak essünk. Rod szereti, ha a lehető legkevesebb ruhában lát" – mondta az 50 éves feleség.

Nem csak ő, Rod Stewart is pikáns titkokat árult el szexuális életükről, sőt, férfiasságáról is nyíltan beszélt.

Az én banánomat nem kell félteni egy is akciózástól, nagyon jól elvan a gyümölcsöstálban, de a szerelmünknek már nem lesz újabb gyümölcse – hangoztatta a Daily Star nevű napilapnak a legendás énekes., aki azt is kifecsegte, hogy Mick Jaggerrel többször is benne volt az édeshármasban.