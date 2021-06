Varga Viktor mindig is őszinteségéről volt híres, és nyíltan beszélt rajongóinak akár a szexről is. Ez most sem volt másképp, izgalmas játékot indított az Instagramján „Úgysem mered megkérdezni" címszó alatt.

Viktor tehát várta a pikáns kérdéseket, amelyek jöttek is. Például az, hogy mekkora a férfiassága.

Viktor persze a választ is megadta, de azért visszafogottan: „Alkalmas" – mondta a rajongójának.

Talán ezen már meg sem lepődünk azok után, hogy Viktor pár hónappal ezelőtt meglehetősen erotikus töltetű, lábfétises képeket osztott meg.