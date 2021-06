Dr. Emily Morse a Ladbible oldalnak árulta el, mi az a négyszava kérdés, amivel komoly változásokat érhetünk el a szexuális életünkben.

Do you like this? - ami magyarul annyit tesz, "Ez jó így neked?".

A szexuálpszichológus szerint az egészséges szexuális élet felé vezető út a párok közti kommunikációban rejlik. Azzal, ha nem csak csináljátok, de arra törekdetek, hogy az valóban mindkettőtök számára jó is legyen, szinte borítékolhatóan változtani fog a nemi életeteken, méghozzá pozitív irányba.

Ezt a kérdést egyébként az élet más területein is feltehetitek egymásnak, amivel a kapcsolatotok minősége is javulhat.