Nos, hát ezúttal nem újdonságról lesz szó. Az ugyanis legalább annyira megérdemli az odafigyelést, ha valami tartósan, éveken át piacvezető termék tud maradni, mint amikor feltűnik egy új üstökös. Márpedig a Satisfyer Pro 2 lassan négy éve bizonyul verhetetlennek, szóval itt volt az ideje, hogy megnézzem, mire fel ez a nagy rajongás!

Milyen ez a szexjáték pontosan? A Satisfyer Pro 2 egy vízálló, beépített akkumulátoros, léghullámos csiklóizgató. Ha eddig még nem hallottál a léghullámos technológiáról (akkor egyrészt az elmúlt évtized legnagyobb szenzációját hagytad ki, már ami az orgazmusaidat illeti, másrészt) akkor itt egy kis gyorstalpaló. Ezek a kifejezetten női örömszerzők nem vibrátorok, ugyanis – alapesetben – nem rezegnek, hanem egy kis szívóharanggal rendelkeznek, amit a csikló köré kell helyezni, hogy aztán a bennük található membrán megrezegtesse a levegőt, ezáltal pedig a csiklót. Az eredmény szupergyors és hiperintenzív orgazmus, nagyjából minden nőnek, szóval tényleg érdemes beruházni egy ilyen kütyübe.

A Satisfyer márkának köszönhetően ráadásul már nem is nagy beruházásról beszélünk, ugyanis ez a cég csak úgy ontja magából az olcsó eszközöket. Szerencsére attól nem kell félni, hogy az olcsóság silány kivitelezéssel párosulna, a 15 éves gyártói garanciából legalábbis erre következtethetünk.

Meg abból is, amikor kézbe vesszük a Pro 2-t. Mivel manapság már kb. minden valamire való szexjáték orvosi szilikonból készül, elsőre meglepett a kissé ósdinak ható kávébarna szín és a fémes hatású anyag, ami az eszköz testét képezi, de valójában cseppet sem rossz tapintású, sőt, kifejezetten izgalmas volt egy ilyen „agresszívebb" érzetű eszköztől megtapasztalni a léghullámos kényeztetést. A fontos testrészekkel érintkező harang viszont itt is szilikonból van, sőt ezt le is vehetjük róla, ami jelentősen megkönnyíti a tisztítást. Őszintén szólva, ezt a funkciót visszahozhatnák az újabb típusú eszközeiknél is.

Maga a készülék egyébként remekül kézbe illik, könnyű odahelyezni ahova kell, sőt szex közben is remekül teret ad, szóval páros játékokhoz is ideális lehet, ha valaki nem csak a magányos estéket szeretné feldobni.

Ilyenkor a problémát leginkább a vezérlés jelenti, mert nem olyan egyszerű benyomni a gombokat, mint a friss verzióknál. Viszont a pasidnak biztos erősebbek az ujjai, mint neked, szóval ezzel azért együtt lehet élni.

Az külön pozitívum a partnerrel „közös" használatnál, hogy a gombok a készülék túlfelén vannak, így a párod könnyen láthatja, hogy épp mit nyom meg, nem kell attól tartani, hogy véletlenül kikapcsolja vagy az ellenkező irányba lépked az intenzitási szintek között. Az új generációs eszközöknél ez már nem így van, úgyhogy ha együtt akarjátok kiélvezni, akkor mindenképp érdemes ezt a típust fontolóra venni.

Már csak azért is inkább javasolnám pároknak, mert sajnos az a korral jár, hogy a Pro 2 egy viszonylag hangos csiklóizgató. Ha együtt használjátok, ez nem jelent gondot (azért eleve nem egy elviselhetetlen zajra kell számítani), ha viszont van olyan lakótárs, akinek nem örülnél, ha hallaná a sokat sejtető zümmögést, akkor érdemes tovább nézelődni.

Minden esetre vannak olyan dolgok, amiken nem éri meg változtatni: a Satisfyer Pro 2 a maga kategóriájában úgy jó, ahogy van. Ez egy tökéletes bevezető a léghullámos orgazmusok világába, kitapasztalhatjuk vele, hogy mi tetszik, mit hogyan szeretünk, aztán lehet az igényeknek megfelelően továbblépni... És tehetjük mindezt anélkül, hogy anyagilag beleroppannánk.