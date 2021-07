A 80-as évek szexi istennője, Samantha Fox még most is meg tudja lepni a rajongóit dögös fotóival. Íme a legújabb:

Samantha Fox a 80-as évek egyik legnagyobb sztárja volt, aki nemcsak hangjával, de bombázó külsejével is hódított. Népszerűsége azóta is töretlen, amit Instagram követőinek száma is igazol.

Szerencsére Samantha szépsége 55 évesen sem kopott meg, a brit énekesnő legújabb képein csak ámulunk és bámulunk. Samantha azonban tesz is azért, hogy 50 felett is bombaalakja legyen: edzőterembe jár és tudatosan étkezik.

Legújabb fotóján pedig nemcsak formás alakját, hanem dús és formás kebleit is megcsodálhatjuk.