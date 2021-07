Rumer Willis-ről már korábban is kiderült, hogy nem szégyenlős, hiszen félmeztelenül is lefotózták már.

Demi Moore és lányai Görögországban nyaraltak, ahol profi fotók is készültek róluk.

Nehezen hihető, hogy a színésznő már 58 éves, bár azt tudjuk, hogy ebben bizony nagy szerepük van a plasztikai sebészeknek is. Rumer Willis ugyan még csupán 32 éves, de az az igazság, hogy ő is letagadhatna jó pár évet a korából. Ezt terméazetesen ő is nagyon jól tudja, így simán kitesz egy popsi- villantós fotót közösségi oldalára.