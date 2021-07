A mellben feltűnően erős Jazmyne Day igencsak kirívó jelenség, ám ez nem volt mindig így. Volt idő, amikor a tükörbe sem volt hajlandó belenézni, annyira nem volt elégedett a testével.

Hihetetlen, de a fenti kép bal és jobb oldalán is ő szerepel. Igaz, az egyik kép most, míg a másik 2017 decemberében készült. Ez a helyzet már a múlté, a fiatal lány amellett, hogy rengeteget jár edzőterembe, kés alá is feküdt, aminek köszönhetően hatalmas mellekkel éli a mindennapjait.