Élethű szilikon babákat vásárolt egy férfi, és egy exkluzív budapesti bordélyban állította szolgálatba őket három évvel ezelőtt. Az üzlet egy darabig jól ment, majd a koronavírus-járvány miatt befellegzett a műanyag örömöknek. A bordélyház csődbe ment, és most be is zárt.

"Három és fél évvel ezelőtt olvastam arról, hogy Bécsben egy piros lámpás házban az igazi lányok mellett ilyen szexrobotok is dolgoznak, és hetekre előre be vannak táblázva. Akkor jött az ötlet, hogy talán erre itthon is lenne igény. Amikor a szilikon kurtizánjaimat kerestem, ledöbbentem, hogy mekkora választék van. Beszélő, sikító, vékony, kövér, kismellű, nagymellű robotok is vannak már. Én négy lánnyal indítottam, ők tényleg szinte minden igényt ki tudtak elégíteni. A testek fűtése és a hangfunkciója is gondoskodik arról, hogy a vendég élménye még valóságosabb legyen" - mesélte Nagy András, az első magyar szexrobot bordély tulajdonosa a Borsnak.

"Nagyon ügyeltünk a higiéniára, speciális fertőtlenítővel mosdattuk le egy-egy aktus után a megfáradt babákat. Tényleg hatalmas volt rájuk a kereslet, de akkor jött a Covid. Egyik pillanatról a másikra eltűntek a kuncsaftok az élő szexiparban, és aztán itt is le kellett húzni a rolót. Szerencsére el tudtam adni a lányaimat, volt igény rájuk...Egy-egy szilikonnő ára hatszázezertől kezdődik, de kétmillióért is lehet kapni, ez extrától függ" - tette hozzá.