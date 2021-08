Hitler a nyilvánosság előtt gyakran azt állította, hogy a szextől való tartózkodás segít megőrizni az „élet lángját" és fizikailag is ez tartja jó formában, de valójában nem élt önmegtartóztató életet, sőt, deviáns vágyai voltak. Nők beszámolói szerint imádta, ha megverték vagy rugdosták, vagy ha rávizeltek. Nagyon szerette a szado-mazo felállást: azt is, ha egyenruhában, ostorral a kezében uralkodhatott, de azt is élvezte, ha őt alázták meg.

Erről számolt be Hitler unokahúga, Geli Raubal is, aki 17 éves korában költözött édesanyjával a diktátorhoz. Hitler állítólag a megszállottja lett a fiatal lánynak és ez egy hat évig tartó szexuális kapcsolathoz vezetett. Raubal azt állította, hogy Hitler visszataszító és undorító dolgokat kért tőle.

A lány végül 23 éves korában öngyilkos lett, a náci vezér fegyverével lőtte fejbe magát. Bár öngyilkosságát sokan megkérdőjelezték, egy hitelesnek tűnő forrás szerint Hitler soha nem ártott volna a lánynak, mivel ő volt élete szerelme. Bezárta a szobát, ahol meghalt, és senkit nem engedett be többé, arcképét pedig az ágya mellett tartotta.

A másik meghatározó nő Eva Braun volt Hitler életében, akit az 1945-ös öngyilkosságuk előtt feleségül is vett. A jelentések szerint azonban a pár sosem szeretkezett egymással, ugyanis Eva nőgyógyásza szerint a nő hüvelye túl keskeny volt, így a szex túlságosan fájdalmas lett volna a számára. Csak bizonyos célokra használ fel. Semmi más nem lehetséges " – írta Eva egy naplóbejegyzésében.

Renata Mueller színésznő, aki a halálba menekült, miután szado-mazo szexuális kapcsolatot létesített Hitlerrel, azt mondta Alfred Ziesler filmrendezőnek, hogy folyton rugdalnia kellett Hitlert, amikor az a padlón feküdt és további rúgásokért könyörgött.

Rendkívüli kapcsolatain kívül Hitlernél 1933-tól komoly pornófüggőség alakult ki. Egy profi náci fotós látta el pornográf filmekkel, melyeket saját házimoziján játszott le. De ez még nem minden. Sztriptíz táncosokat és a prostituáltakat hívott meg, hogy privát show -kat tartsanak neki. Bár azt nem szerette, ha megérintik, de imádott kukkolni, szakemberek szerint ez illett a személyiségéhez. Mindeközben a nyilvánosság előtt Hitler megvetette a prostitúciót, azt mondta, hogy a férfiak, akik engednek a kéjnek, gyengék és szánalmasak.

A pszichológusok úgy vélik, hogy Hitler deviáns szexuális viselkedése az anyjával és apjával való diszfunkcionális kapcsolatból ered, akik állítólag szintén unokatestvérek voltak, és külön engedélyre volt szükségük a házassághoz.

Hitler édesapja igazi nőcsábász volt, aki rendszeresen verte a gyerekeit, míg édesanyja agyonkényeztette a kis Hitlert. Így a fiatal fiúnak elég torz elképzelése volt arról, hogyan kellene kinéznie egy egészséges kapcsolatnak, a „normális" szeretettel nem tudott mit kezdeni.

A diktátor már fiatalon is a szélsőségek embere volt. Amikor Linz városában élt, négy éven át megszállottan rajongott egy Stefanie Isak nevű helyi lány iránt. Négy évig Hitler minden nap 17 órakor ugyanazon az utcasarkon állt és Stefanie-t figyelte, de soha nem volt bátorsága beszélni vele. Egyik közeli barátja azt mesélte, hogy a lány az egyik nap rá sem nézett Hitlerre, aki erre kitalált egy tervet, hogy elrabolja, egy hídhoz vonszolja és a a Dunába hajítja, majd öngyilkos lesz. Hitler a végletek embere volt: vagy teljes szívvel szeretett, vagy teljes szívből gyűlölt.