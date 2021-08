Mivel a kapcsolatomban nem én vagyok az, aki pénisszel rendelkezik, egy ilyen eszköz tesztelése kicsivel több előkészületet igényelt, elvégre rá kellett beszélnem a pasimat, hogy legyen kedves felhúzni magára valamit. A kezdeti lelkesedés finoman szólva sem volt túl nagy, de azért szerencsére erősen pozitív irányba billent a mérleg nyelve a végére.

Már rögtön akkor érezhető volt az érdeklődés növekedése, amikor kezünkbe vettük a Satisfyer Powerful One visszafogott, ízléses dobozét. A Satisfyer minden játékáról elmondható egyébként, hogy az új, egységes arculatnak köszönhetően azonnal felpiszkálja az ember kíváncsiságát, miközben jóval magasabb árkategória benyomását kelti, mint amibe valójában tartozik.

A dobozt kinyitva mégis volt egy kisebb fajta ijedelem, mert a gyűrű átmérője meglepően kicsinek tűnt.

Szerencsére hamar kiderült aztán, hogy a – tényleg nagyon bársonyos – szilikon remekül nyújtható, úgyhogy nem voltak méretbeli problémák, sőt, valószínűleg ennél univerzálisabb verziót nehéz is lenne találni. Ez pedig elég nagy piros pontot jelent, mert állítólag a péniszgyűrű-vásárlás egyik legkardinálisabb kérdése a méret. Ha túl szűk, akkor nemcsak a felvétel jelent gondot, hanem az is, hogy használat közben több kért okoz, mint hasznot. Ha pedig túl tág, hát... akkor meg ugye semmi értelme. Szóval elég alaposan utána kell járni, hogy a megfelelő méret mellett tudjunk dönteni.

A Powerful One-nal viszont ez a probléma megoldódott. Azt gondolom, mondanom sem kell, hogy a felhúzáshoz mindenképp síkosítót kell használni. A szilikon rendkívül csípősen tud a bőrhöz tapadni, és ha valahol, hát OTT nagyon nem jó érzés az ilyen „húzás". Miután a helyére kerül, a ruganyos karika pont ideális mértékben szorít, amivel máris elérkezünk a péniszgyűrűk első pozitívumához: a még erősebb és stabilabb erekcióhoz. Ilyenkor sok önérzetes pasi rögtön úgy reagál, hogy „jaj, nekem aztán nincs szükségem ilyenre". Nekik üzenném, hogy tessék kivenni a hálószobai komód fiókjából egy péniszgyűrűt, a helyére meg tegyék el az egójukat, és pihentessék egy kicsit. A péniszgyűrű használata nem ciki, viszont rendkívül egyszerű módon segít elérni, hogy mind a ketten még jobban és hosszabban élvezhessétek a szexet. Pláne akkor, ha még rezeg is.

(x)

A Powerful One márpedig rezeg, nem is akárhogyan mindig pont úgy, ahogyan szeretnétek. Mielőtt nekiláttunk az első éles bevetésnek, szántunk egy kevés időt a navigáció megismerésére. Az egyszemélyes szexjátékoknál nem akkora gond, ha közben újra elő kell venni a használati útmutatót, de ha az aktust kell miatta megszakítani, az már inkább illúzióromboló. A Powerful One mindig pont úgy, ahogyan szeretnétek. Mielőtt nekiláttunk az első éles bevetésnek, szántunk egy kevés időt a navigáció megismerésére. Az egyszemélyes szexjátékoknál nem akkora gond, ha közben újra elő kell venni a használati útmutatót, de ha az aktust kell miatta megszakítani, az már inkább illúzióromboló.

Szóval egyfelől van a gyűrűn is egy irányító gomb, amivel az eleve beprogramozott 10 üzemmód között lehet váltogatni. Az, hogy milyen egyszerűvé teszi ezt a nagy, látványosan elhelyezett gomb, épp annyira hasznos, mint amennyire bosszantó is néha: Bizonyos pozíciókban ugyanis akaratunk ellenére is átváltottunk, egyszerűen azzal, hogy egymásnak nyomódtak a testeink. Másfelől viszont ott van az applikációs vezérlés, amivel rengeteg új lehetőség tárult elénk.

Már volt szerencsém korábban is a Satisfyer Connect applikációhoz, úgyhogy viszonylag rutinosan vettem kézbe a telefont. Így már előre létrehozhattunk saját rezgésmintákat, amiket aztán csak végig kellett pötyögni. A legizgalmasabb funkcióvá viszont kétség kívül a külső zajok alapján történő rezgés vált. Ennek korábban, amikor csak egy szimpla vibrátornál próbáltam, nem volt túl nagy létjogosultsága, most viszont végre értelmet nyert. A szex közbeni mozgás okozta zajok és a mi saját hangjaink elég jól tükrözik az események intenzitását, amit még tovább fokoz az erre reagáló gyűrű.

A rezgés egyébként inkább nekem adott extrát, hiszen a motor a csiklóra ráfekvő nyúlványban van, a férfi oldalról állítólag nem volt olyan erősen érezhető. De elméletben a másik irányba forgatva már a heréket/gátat is kényeztetheti, úgyhogy még vár ránk pár kísérletezős együttlét a Satisfyer Powerful One péniszgyűrűvel. Úgy sejtem, fog még okozni némi meglepetést.