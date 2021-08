Nem sokat bíz a véletlenre Gabriela Spanic. A Dancing with the Stars sztárja ugyan nem vetkőzött pucérra, de melleit az ég világon semmi nem takarja.

A színésznő nem most először mutatta meg formás idomait, a minap is forró fotót posztolt a közösségi oldalon és anyaszült meztelenül is láttuk már.

Gabyt a TV2 táncos műsora alatt hírbe hozták partnerével, Andrei Mangarával, a táncos azonban tiszta vizet öntött a pohárba.