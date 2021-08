A modell első kisbabája 2020. januárjában született meg, Ashley pedig az Instagramon nem csupán a terhességét dokumentálta - akár pucéran is -, de azóta is rendszeresen tölt fel képeket a babával közös életéről. A plus size modell cseppet sem szégyenlős, és előszeretettel mutatja meg teste változásának árnyoldalait, ide értve megereszkedett melleit és striáit is.

A sztármami ezúttal igen pikáns módon villantotta meg terhespocakját, és egy olyan lapozós Instagram posztot tett közzé, amit mindenkinek látnia kell. Az első felvételen Ashley egy zöld fürdőruhában csücsörít a kamerába, a harmadikon pedig egy áttetsző ingben mutogatja terhespocakját, de a videón nem csak a hasát, melleit és bimbóit is alaposan szemügyre vehetjük.