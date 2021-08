A férfiak imádják, ha egy nő egy kéjes nyögéssel jelzi feléjük, hogy jól csinálják a dolgukat az ágyban. A nyögdécselés azonban a kutatások szerint nem csak ezért fontos, hanem azért is, mert valójában ez segíti a nőket az orgazmus eléréséhez.

Dr. Zhana Vrangalove, a New York-i Egyetem kutatásának vezetője szerint a nyögdécselés és az orgazmus elválaszthatatlanok egymástól. Már csak azért is, mert ha egy nő szex közben kéjes hangokat ad ki magából, akkor a férfi pontosan tudja, hol vannak az erogén zónái és milyen izgatás és érintés juttatja el a csúcsra. Ráadásul ilyenkor a női test is érzékenyebb lesz az érintésre - írtja a Ripost.

Sokszor azért is marad el a női orgazmus, mert a nők félnek átadni magukat teljesen a szeretkezésnek és nem adnak elég visszajelzést a párjuknak arról, mi indítja be őket igazán. Ha egy nő szégyelli a vágyait és tudatosan elfojtja a sóhajokat, akkor nehezen jut el a csúcsra.

A kéjes nyögdécselésből az is könnyen kiderül, hogy valódi vagy színlelt volt-e az orgazmus. A szívből jövő, mélyről kitörő nyögés ugyanis nem hasonlítható a színlelt hangokhoz.