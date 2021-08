A jó hír, hogy egy kiadós szeretkezésért még edzőterembe se kell menni, ez a legélvezetesebb testmozgás, mert elősegíti a fogyást és még az alakot is formálja.

Ha a szeretkezésre gondolunk, nem féltetlenül a testedzés jut az eszünkbe, de azért jó tudni, hogy egy kiadós ágytornával sok kalóriát elégethetünk. A szakértők szerint azonban nem csak a pozíció, hanem az időtartam is számít: a fogyáshoz legalább 40 perc edzés kell, és ez érvényes az ágyban is. A jutalmunk azonban az olvadó kalóriák mellett egy elnyújtott, mennyei orgazmus - írja a Ripost.

Melyek tehát azok a pózok, melyek nem csak csak élvezetet nyújtanak, hanem fogyasztanak is?

1. A klasszikus misszionáris póz

Nem is gondolnánk, hogy ez a pozíció milyen sok kalóriát éget el. Pedig ha belegondolunk, itt mindkét fél megdolgoztatja az izmait: a nő ritmusosan mozgatja a csípőjét, mellyel a törzsizmait és a farizmait is erősíti, míg a férfinek leginkább a karjai és a combjai dolgoznak.

2. A kutyapóz

Ez a pikáns póz is igényel némi erőnlétet. Ha a nő is belead apait-anyait, akkor bizony feneke megemelésével az izmait is alaposan megdolgoztatja.

3. A lovaglópóz

Ez aztán igazi edzés a javából, hiszen a nő lába, feneke és hasizmai végig megfeszült állapotban vannak, így olyan, mintha ritmikus mozgásával folyamatosan guggolásokat csinálni.