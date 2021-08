Számos mendemonda kering a világ legelitebb szexklubja körül. Az SNCTM-be csak a társadalom gazdag, híres és rendkívül vonzó tagjai léphetnek be. A szigorú jelentkezési folyamat után a vendégeknek évente nagyjából 60 000 fontot (kb. 25,5 millió forint) kell fizetniük a tagságért.

Most azonban lehullt a lepel az SNCTM titkairól, egy pár ugyanis elmesélte, hogyan zajlott az első éjszakájuk a világ legelitebb szexklubjában. Az SNCTM-be nem léphet be akárki, gondos előválasztási folyamat zajlik. A tagok csak fényűző fehérneműben és elegáns öltönyben léphetnek be a klubba, ahol közelező a maszk, hogy elrejtse a tagok személyazonosságát és biztosítsa az intimitást - írja a Daily Star.

A párost a titkos helyen egy erős, jól öltözött biztonsági őr várta, aki az ajtóhoz kísérte őket. Az ajtó előtt már egy profi portás állt, aki megkérdezte a nevüket és egy privát lifthez kísérte őket. Ezután következett egy biztonsági ellenőrzés, majd a VIP házigazda köszöntötte őket barátságos és szexi fogadtatással. Ezután a privát asztalukhoz vezették őket, ahol a kedvenc üveg italuk várta őket az asztalon. Az italok kiöntése és felszolgálása után lenyűgöző jelmezekbe öltözött, festői modellek érkeztek a szobába, majd más szexi vendégekkel is elkezdtek ismerkedni.

Amikor készen álltunk, úgy döntöttünk, hogy felfedezzük az egyik tematikus hálószobát, vörös rózsákkal és fekete díszítéssel. Miközben az ágyon ültünk négy új, gyönyörű nővel, akikkel nemrég találkoztunk, éreztem a selymes lepedő érintését, és az anyag minősége teljesen lenyűgözött.Megállapítottam, hogy minden részlet gondosan válogatott, ami igazán magával ragadó és izgalmas élményt teremt.Az éjszaka végén rájöttünk, hogy olyan fantáziákat valósítottunk meg, amelyekről nem is tudtunk"

- mesélte a pár, akiknek az egész életét megváltoztatta az elit szexklub. Egy izgalmas társaság tagjai lehettek és életreszóló barátságokat is kötöttek.