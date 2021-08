A 35 éves Kayden Kross ma már pornófilmeket rendez és a pornóipar egyik legfényesebb csillaga. Tavaly ő volt a második nő, aki elnyerte az év rendezőjének járó AVN -díjat - ami az Oscar felnőtt filmes megfelelője.

Kayden története 2003-ban kezdődött, amikor szeretett volna megmenteni egy pónit, de nem volt elég pénze, hogy megvegye. A barátnője felvetette, hogy táncoljon a helyi sztriptíz klubban, mert ott gyorsan készpénzhez jut és így is lett. Amikor egy éjszaka alatt megkereste a póni árát, tudta, hogy ez az ő útja. Végre azt érezte, hogy hatalma van. Az egyik legjobb táncos lett és körülbelül 2 éve dolgozott már a klubban, amikor felfedezte az egyik pornó ügynökség. Bár a családja azt mondta, ezzel tönkre fogja tenni az életét, Kayden számára nem volt megállás. Több sikeres felnőtt filmben is szerepelt és a legjobb színésznőnek járó AVN-díjat is elnyerte - írja a The Sun.

Kilenc éve találkozott vőlegényével, Manuel Ferrarával egy forgatáson. A párnak van egy hétéves kislánya és monogám kapcsolatban élnek. Kayden ma már csak ritkán szerepel pornófilmekben, inkább rendez, melyben megtalálta azt a szenvedélyt, amelyről nem is gondolta, hogy benne van.