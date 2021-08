Az 54 éves Jessie Jo már 2017 óta vetkőzik az OnlyFans-on, de Instagram-oldalán is több merész felvétel található.

A brit nő 22 éves lánya, Phoenix Rae Blue a koronavírus miatt került nehéz anyagi helyzetbe, és ekkor döntött úgy, hogy pénzügyi gondjait akárcsak édesanyja, ő is erotikus fotóival oldja meg.

A lány először saját oldalt indított, aztán anyukájával arra jutott, hogy akkor fognak igazán nagyot robbantani, ha közösen állnak kamera elé, természetesen hiányos öltözetben.

Ahogy nőtt az anya-lánya páros ismertsége, úgy nőtt a gyűlölködők száma is, sokak szerint vérfertőzés, amit művelnek, szerintük viszont nincs semmi rossz abban, amit csinálnak. Sőt, imádják, hogy saját maguk oszthatjáj be az idejüket, és még jól is keresnek ezzel -írja a Bors a Daily Star cikke alapján.