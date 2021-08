Cris Galera óriási melleket csináltatott magának, és bár ez volt a vágya, most nagyon el van keseredve miattuk.

A 33 éves modell, Cris Galera megelégelte adottságait, és óriási ciciket csináltatott magának. A szépség a hírek szerint 100 ezer dollárt, vagyis 30 millió forintot költött idomaira, azzal viszont nem számolt, hogy nagyon nehezen fog bikinifelsőt találni.

Mivel hiába keresgélte a tökéletes darabot, nem találta, úgy döntött, tervez egy saját bikinit, ami kifejezetten óriási mellekre való, és nem sokat takar.

Ha nem lenne elég a látvány, Cris megmutatta magát szado-mazo szettben is, egyedül is, és egy szőke hölgyemény társaságában is:

Sőt, anyaszült meztelenül is: