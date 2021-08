A 34 éves Christina Revels-Glicket a georgiai Tybee Island egyik strandjára nem a víz vagy a napsütés miatt, hanem a testi gyönyörök élvezete céljából érkezett. Miután leterítette a törülközőjét, szinte azonnal elő is vette a vibrátorát, és a szemtanúk beszámolója alapján, 20 másodperc alatt el is élvezett, 5 perccel később pedig távozott is - írja a CrimeOnline.

A strandon lévő többi ember szerint a nő hangosan nyűgött orgazmusa közben.

A rendőrök egy, a strand közelében lévő étteremben fogták el a nyilvánosan maszturbáló nőt, aki meglepődött, hogy észrevették, hiszen gyorsan végzett.

