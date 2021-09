Cynthia számára fontos a barátság: mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy előszeretettel pózol legjobb barátnőivel és egyedül is.

A Bors fedezte fel az OnlyFans-modellt, Cynthiát, ahogy félmeztelenül, tangában pózol barátnőjével a természet lágy ölén. A lányok nem voltak szívbajosak, bár akárki megláthatta volna őket, ők szemérmetlenül simogatták egymást a kamerák előtt.

Nem az első eset Cynthia életében, hogy barátnőjével pózol. A szexi modell azonban nemcsak kettesben szereti, előszeretettel mutogatja dögös testét hiányzó öltözetben a barátnői nélkül is. A természetet is nagyon szereti, nemrég egy tangában jelentkezett be egy parkból.