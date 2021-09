Demi Rose-ról már annyi szexi fotót láthattunk, hogy ezt a látványt már nehéz fokozni. A modell ruha nélkül is szívesen pózol, most azonban azért felvett egy parányi tangát.

Demi Rose imád szexizni a kamera előtt és lássuk be, van is mit mutogatnia: formás feneke és hatalmas mellei a legnagyobb zimankóban is felforrósítják a hangulatot. Most sem okozott csalódást az Instasztár - egy tengerparti stégen pucsít bele a kamerába, miközben annyit írt a képek mellé: "Ártatlanság."

Nos, véleményünk szerint Demi minden, csak nem ártatlan, ahhoz mindenesetre nagyon ért, hogy robbantsa fel az internetet érzéki fotóival. Legutóbb például fedetlen keblekkel napozott, csak karjával takarta el a gigantikus méretű ikreket.