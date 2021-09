Ashley Clark Huffman újabb és újabb videókban számol be kendőzetlenül a prostituáltként eltöltött 20 évéről. Felvételeit rengetegen nézik, célja pedig az, hogy valós képet adjon mindenkinek erről az iparról.

"Több, mint 16 ezer emberrel feküdtem le" - mondta a nő, aki arról is őszintén beszélt, hogy milyen komoly lelki problémákat okozott neki a szexmunka. Poszttraums stressz alakult ki nála, éjszakánként rémálmok gyötörték, csökkent a szexuális vágya, és a kötődés kialakításával is akadtak problémái. Ezek az elmúlt 20 év traumáinak a hatásai. Addig is sok nehézséggel kellett megküzdenie, amíg dolgozott: hajléktalansággal és függőséggel, de volt olyan eset is, hogy elrabolták és megverték.

Szerencsére ezek a borzalmak már nem az élete részei, hiszen már nem prostituáltként dolgozik és nem is függő, ráadásul boldog párkapcsolatban él - írja a The Sun.