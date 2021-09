A New York-i Jonah Falcon igen tekintélyes méretű férfiassággal rendelkezik, ami nem aratott osztatlan sikert azok körében, akik teljes pompájában látták. Volt, aki förtelmesnek, más pedig lenyűgözőnek találta, ez azonban nem változtat azon, hogy vélhetően Jonah-é a legnagyobb hímvessző a világon: 34,29 centiméter.

A férfi elárulta, már fiatalkorában is egyértelmű volt, hogy nem hétköznapi a férfiassága, hiszen 10 éves korában is több, mint 20 centi volt a hossza. Akkoriban persze még nem foglalkozott ezzel, mára pedig már megszokta nem hétköznapi méretét. Nemrég Instagram-oldalán viccet is űzött belőle, hiszen lefotózott egy uborkát, ahhoz hasonlította a saját nemi szervét. A képhez azt írta, az övé kicsit hosszabb, és sokkal vastagabb.