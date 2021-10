Britney Spears idegösszeomlása miatt 2008 óta állt apja pénzügyi felügyelete alatt, aki állítólag azt is megakadályozta, hogy az énekesnő újra férjhez menjen és gyereket szüljön. A freeBritney mozgalom végül révbe ért, az énekesnő hivatalosan is felszabadult édesapja gyámsága alól.

Britney boldogsága nem is lehetne teljesebb, hisz nem elég, hogy újra szabad lett, pár hete jóképű párja is eljegyezte egy hatalmas gyémántgyűrűvel. Az énekesnő most a Csendes-óceán partjainál ünnepel, nem is akárhogyan: Instagram-oldalára meztelen képek tömkelegét töltötte fel, csak egy kis virág takarja a kényes részeket.

Úgy látszik, Britney testileg-lelkileg élvezni szeretné a szabadságot, rajongói és barátai pedig támogatják ebben.

Annyira jó látni, hogy boldog vagy és szabad! Megérdemled! Szeretlek B "

- írta Paris Hilton a fotók alá.