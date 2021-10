Aki egy picit is figyelemmel követte az elmúlt években a vibrátorkínálatot, az biztosan hallott már a Tracy's Dog márkáról.

(x)

Aki nem, annak talán elég annyit mondani, hogy az első játékszerük egyenesen felrobbantotta az internetet. Az akkor megjelent Tracy's Dog OG kifejezetten olcsó verziója volt a G-pontos és a léghullámos izgatók kombinációjának, ráadásul az olcsóság nem ment a minőség rovására, így több százezer áradozó vélemény gyűlt össze az Amazonon.

Ilyen indítás után nem kis nyomás nehezedett a cégre, amikor az új játékaik megjelentek. De azt hiszem, erre mondják, hogy teher alatt nő a pálma: annyi új kütyüvel álltak elő, hogy összeszámolni is nehéz, és bátran állíthatom, a minőség és a megfizethetőség skálán sem tették alacsonyabbra a mércét.

(x)

Továbbra is a márka lelkes rajongója leszek!

A Tracy's Dog Kissing első pillantásra egy kifejezetten egyszerű, extra csiklókar nélküli G-pont-vibrátornak tűnt. Csakhogy aztán, amikor jobban szemügyre vettem ezt a halvány mályvaszínben pompázó, stílusos kis darabot, akkor vált láthatóvá egy furcsaság, ami szokatlan módon célozza meg a G-pontot.

A fejrészen ugyanis van egy terület, amit beindítva nem a hagyományos rezgést tapasztaltam, hanem lüktetést! Már akkor, a kezemben tartva is egyértelmű volt, hogy ez nem a hagyományos G-pont-izgatást fogja eredményezni, és élesben tesztelve fény is derült a turpisságra.

Namármost azt remélhetőleg sokan tudják, hogy a G-pontnál úgy lehet a legjobb eredményt elérni a kezünkkel, ha kis hívogató-nyomogató mozdulatokat teszünk a ráhelyezett ujjunkkal. Ezt viszont önkielégítés során elég nehéz kivitelezni, nekem legalábbis biztos nem hajlik olyan szögben a kezem. A vibrátoron található pulzáló folt viszont félelmetesen emlékeztet erre a hatásra! Szóval a Tracy új kiskutyusa hívogatott, én pedig szófogadó módon hamar mentem is!

Szerencsére nem csak ennyit tud az új Tracym, hanem a szokásos rezgés is a (szuper)képességei közé tartozik. Azért is szuper, mert a visszafogott külső keltette benyomáshoz képest hihetetlenül erős motorral rendelkezik. A lüktetésnél 5, a rezgésnél 10 fokozat/üzemmód közül választhatunk, és mivel a kettőt kedvünkre variálhatjuk, 50 (igen, ötven!!) kombináció vár ránk. Gondolom, mondanom sem kell, hogy még közel sem értem a végére a lehetőségeknek.

Azt azért meg kell jegyezni, hogy a pulzálás csak a hüvelyen belül nyújt (különleges) örömöt, ott is csak akkor, ha sikerül megtalálni a megfelelő pontot. Ezzel viszont el kell tölteni egy kis időt – nekem legalábbis nem sikerült azonnal. Aztán ha a pont már megvan, akkor utána még az ideális módot is ki kell választani... Szóval azt ajánlom, mindenki nyomkodja végig előbb a gombokat, amik egyébként elég praktikusan vannak elhelyezve, így meglehetősen egyszerű maga a vezérlés.

A másik dolog, ami mellett nem érdemes szó nélkül elmenni, az a vibrátor fogója. Magán az alsó, vezérlős részen alakítottak ki egy fogantyúszerű lyukat, amin kényelmesen lehet átbújtatni 1-2 ujjat, így nem kell attól tartani, hogy használat közben kicsúszik a kezünkből.

És ha mindez nem lenne elég – elárulom, hogy bőven az –, a gyártó még a vásárlói élményre is külön figyelmet fordított! A (kissé explicit) logót leszámítva cseppet sem árulkodó, letisztult doboz nem csupán a vibrátort, a töltőt, az útmutatót és a tárolótasakot tartalmazza, hanem néhány apró, vicces-kedves ajándékot is. Ha a többi Tracy's Dog is hasonló színvonalat képvisel, én bizony örökbe fogadok még egy kutyát!