Flavinha Oliveira divatmodell nem tartozik a szégyenlős szépségek közé. Szívesen mutogatja izmos testét, legújabb fotóján még bugyit is elfelejtett felvenni.

Flavinha Oliveirát onnan ismerhetjük, hogy barátnőjével, Cris Galêra-val láthattuk egy pikáns videóban, melyben a két szépség szexi fehérneműben simogatta egymást, sőt, majdnem elcsattant egy csók is. Talán nem meglepő, hogy Flavinha szerepel felnőtt filmekben is, de az Instagramon is szívesen mutogatja formás idomait.

Többször előfordult, hogy melltartó nélküli képeket posztolt, most viszont úgy tűnik, hogy a bugyiját felejtette el felvenni. Az mindenesetre látszik, hogy nemrég strandolni volt a bombázó, a tangájának a helye ugyanis még látszik izmos fenekén.