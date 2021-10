MC Hawernek eddig többynire fiatalabb barátnői voltak, de most egy érettebb nővel van kapcsolata. Elárulta, vele is élvezi az együttlétet.

MC Hawer korábban többnyire fiatalabb lányokkal volt kapcsolatban, hiszen ő s fiatalosnak vallja magát. Ezek a viszonyok azonban mind zátonyra futottak, most pedig változtatott párkeresési szokásain, és egy idősebb nővel jött össze. A celeb pikáns részleteket is elárult kapcsolatukról, amit biztosnak érez.

"Elképesztő, hogy mennyire más egy érettebb nővel az ágyban. Féltem egy kicsit, hogy talán nem fogom annyira kívánni és élvezni, de esküszöm, minden eddigi fiatal csajomnál jobb vele" - mondta a Borsnak MC Hawer. Elárulta, párja néha féltékeny. "Érdekes ez a dolog, mert időnként előfordul, hogy a párom féltékenykedik. Pedig ha van férfi, aki soha nem csalt meg senkit, az én vagyok. Talán azt hiszi, hogy olyasmiket írnak nekem, de mondtam neki, hogy szívesen megmutatom a levelezésemet, nincsen semmilyen titkom" - mondta. Párja is megfiatalodott mellette.