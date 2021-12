A szexmunkás elmondta, hogy bár ezek a fétisek ritkák, mégis, több millió embernek vannak az "átlaghoz" képest furcsa szexuális preferenciái. Ő, mivel sok, mások számára kiborító fétissel rendelkező emberrel találkozik, igyekszik nyitottan állni klienseihez, és nem kapásból elítélni őket - mondta a Daily Starnak.

Spektrofília

A spektrofilia a szellemekhez való szexuális vonzódást jelenti. Sok ember indul be a szellemektől, és sokan számoltak már be arról, hogy voltak is szexuális együttlétei szellemekkel. A spektrofilok gyakran megkérik partnerüket, hogy öltözzenek be szellemnek, például viseljenek fehéret vagy fessék fehérre a bőrüket. Mások szerepjátékon keresztül élik ki fantáziájukat, és úgy tesznek, mintha a szobában szellem lenne. Egyesek még füstgépet is beszereznek, hogy teljes legyen az élmény.

A gyilkos

Sok ember romantizálja a gyilkosokat, elég visszagondolni az elmúlt években megjelent, sorozatgyilkosokkal kapcsolatos dokumentumfilmekre. Például Ted Bundy, akit már a maga idejében is hatalmas rajongótábor vett körül, hiába ölt meg több nőt. Az elmúlt években igen népszerű You című sorozat is hasonló témát dolgoz fel. Joe, aki végiggyilkolta a sorozat évadjait, sikeresen elrabolta több millió nő szívét.

A hübrisztofíliások azok, akik a gyilkosokhoz vonzódnak.

Van, aki a bohócokat szereti

A bohócokkal kapcsolatban általában inkább a coulrofóbiáról lehet hallani, ami a bohócoktól való rettegést jelenti. Ennek az ellenkezője a coulrophilia, ami pontosan az ellenkezőjét, vagyis szexuális vonzódást jelent a bohócok iránt. Ezt a fétist nem olyan "extrém" kivitelezni, elég hozzá bohócnak öltözni.

Van, aki a tököket preferálja

Igen, bármennyire is furcsán hangzik, vannak, akiket a tökfélék indítanak be, és aktívan használják is a zöldséget szexuális igényeik kielégítésére. Sokak szerint a tök formája hasonlít a fenék formájára, és pont megfelelő méretű rést lehet faragni rá... Plusz a tök belseje kifejezetten puha, ezért elvileg kifejezetten életszerű lehet az érzés.

Dendrofília

A dendrofilok a fákhoz és a természethez vonzódnak szexuálisan. Azt szeretnék, ha partnereik fáknak öltöznének be.

Zombik

Néhány ember a zombikra indul be. Ennek a fétisnek egyelőre még nincs konkrét neve, de elég egyértelmű igényeket fejez ki. Aki a zombikra indul be, azt szeretné, ha partnere élőhalottnak öltözne.

Formicofília

Az apró bogarak, rovarok, csigák iránti szexuális vonzalom. A formicofilok élvezik, ha apró rovarok mászkálnak a testükön.