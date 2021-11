A négygyermekes anyuka közel az ötödik X-hez is ugyanolyan kirobbanó formában van, mint egykoron. A modellként, műsorvezetőként, divattervezőként és színésznőként is bizonyító Heidi nemrég olyan képet osztott meg magáról, amivel meglepte rajongóit. Le is tiltotta a kommentelés lehetőségét a bejegyzés alatt.

Heidi ugyanis a fotón megmutatja domborulatait. Egy szál törölközőben állt ki a teraszra Görögországban. Miközben eltakarja saját szemeit, melleit is ügyesen elfedi a karjával.