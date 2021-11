Könyvet írt és saját fürdőruha márkája is van a világhírű szépségnek, Emily Ratajkowskinak. Most legújabb kollekciójában fotózták, ahol egy falatnyi bugyi takarja csupán a modell testét.

Emily Ratajkowski angol-amerikai modellt közel 10 évvel ezelőtt a Blured Lines című zenei videoklipből ismerte meg a világ, amelyben meztelenül táncolt. A szépség azóta bizonyított magának és a világnak, hogy megérdemelten lett ő a világ egyik legsikeresebb modellje.

Emily azóta könyvet is írt, Az én testem címmel, illetve egy fürdőruhamárkát is létrehozott. A legújabb kollekcióban a modellt is fotózták, az elkészült anyagban a testét csupán egy falatnyi bugyi takarja. A női és férfi rajongók egyaránt örülhetnek, hiszen csodás képek születtek.