A floridai fitneszmodell, Alessia elképesztő alakkal rendelkezik, amit rendszeresen meg is mutat követőinek. Előző oldalát bevállalós, észvesztően szexi fotói miatt 112 ezer követőnél szünetette be az Instagram.

Valószínű, hogy a modell a mostaninál is sokkal bevállalósabb képeket is feltöltött, és az újabb, neccharisnyás képei még így is a visszafogott kategóriába tartoznak:

Új profilja már lassan 30 ezer követővel rendelkezik, ami nem véletlen, hiszen ilyen képekkel kápráztatja el rajongóit:

Szinte semmi nem takarja a testét:

Természetesen hazánkban is rengeteg szexi nő van: a magyar modell sosem rejti el domborodó idomait és örömmel oszt meg magáról szexi képeket.