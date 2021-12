Nicki Minaj mindig azon előadók közé tartozott, akik szívesen megmutatják idomaikat a nagyközönség előtt és nem csupán egy show vagy fellépés keretein belül, hanem közösségi média oldalaikon is. Az énekesnő most a szokásosnál is kevesebb textilt viselt legújabb Instagram bejegyzésében.

Az előadó december 8-án lett 39 éves, és ennek apropóján nem maradhatott el a szokásos óriás villantás sem. Szülinapi fotósorozata felülmúlta az eddigieket, hiszen szinte semmi sem takarja a testét. A fotókra több, mint öt millió lájk érkezett.