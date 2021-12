A 32 éves Amy Kupps szilveszteri orgiát szervez, amire rengeteg embert meghívott. Le is foglalt egy hatalmas hotelszobát, hogy legyen helye bulizni a vendégeinek. Azt azonban nem tudja, hogy kik fognak eljönni a partira, de mivel egy ilyen élmény is rajta van a bakancslistáján, szeretné végre ezt is kipipálni az OnlyFans modell.

Amy úgy érzi, idén a sok lezárás és karantén miatt nem tudott elég tapasztalatot szerezni, nem tudott randizni és mindössze csak négy férfival bújt ágyba. A szakítást is nehezen viselte, de a bezártságot még inkább. Ezért úgy döntött, most kihasználja a lehetőséget és egy féktelen bulival int búcsút a szerencsétlen idei évnek. Ha jól sikerül a parti, akkor minden jeles napot így ünnepel majd jövőre – írta a Bors.