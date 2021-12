A dögös fiatal legközelebb kétszer is átgondolja, mit posztol saját közösségi oldalára, ugyanis egy péniszfotó miatt majdnem a rácsok mögé került.

A török influenszer, Merve Taskin épp Hollandiából érkezett haza, amikor őrizetbe vették közerkölcs megsértése miatt. A fiatal lány Amszterdamban töltötte az ünnepeket, ahol többek között meglátogatta a hírhedt Szexmúzeumot is, ott pedig egy gigantikus pénisszel is lefotóztatta magát. A képet pedig gondolkodás nélkül megosztotta követőivel is.

A török hatóságok pont ezért, a péniszfotó miatt vették őrizetbe.

Úgy tűnt, Merve több évre a rácsok mögé kerülhet a szigorú török törvények miatt, ám végül egészen enyhe ítélet született az ügyében. Mindössze öt hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott a meggondolatlan fotóért – számolt be a hírről a Bors.

A péniszfotót ide kattintva nézhetitek meg.