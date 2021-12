Marija Meglaj nem csak félmillió rajongójának, hanem bizony az utca emberének is előszeretettel mutogatja orbitális nagyságú melleit. A horvát szépség szeret büszkélkedni extra méretű kebleivel.

Nem véletlen, hogy több mint félmillióan követik már a horvát Marija Meglajt, ugyanis a kebelcsoda örömmel mutatja meg mindenkinek formás idomait. Nem jön zavarba, ha fehérneműben, egy egyszerű fehér felsőben, farmer kiskabátban vagy elegáns kosztümben kell megjelennie, a mellére azonban minden esetben hatalmas hangsúlyt fektet.

Sokszor melltartót sem vesz fel, ami érthető is, hiszen ekkora gigamellekre lehet, hogy nem is lehet kapni megfelelő és kényelmes fehérneműt. Marija azonban nem csak elölről, hanem hátulról is szemrevaló: a férfiak biztosan irigykednek a horvát szépség partnerére, feltéve, ha van neki. A kebelcsoda ugyanis minden fotóján egyedül szerepel.