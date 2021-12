Cicciolina elképesztő fotót ásott elő a múltjából. A most 70 éves pornószínésznő megmutatta, milyen volt a 80-as években.

Cicciolina 70 évesen is bomba formában van, de előszeretettel oszt meg magáról régebbi, szexi fotókat is. Most egy olyan képet mutatott meg a rajongóknak a 80-as évekből, amin bugyi és melltartó nélkül látható, bájait pedig csak egy apró, cselesen kivágott ruha takarja.

Íme a szóban forgó kép:

A 70 éves Cicciolinát az utóbbi időszakban igazán megviselte a koronavírus, így új reményeket fűz az újévhez. Pozitívan áll 2022-höz és őszintén mesélt ünnepi szokásairól, sőt az egykori pornószínésznő intim titkokat is megosztott.