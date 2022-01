Monica mindennapjait több mint 300 ezren követik Instagramon. Nem csoda, hiszen a svéd modell igencsak dögös, és a férfiak legnagyobb örömére nem rejtegeti telt idomait. Az Arizonában élő svéd modell azzal robbant be a köztudatba, hogy úgy döntött, házassága megmentése érdekében beenged más nőket is a kapcsolatukba, és legalizálja az édeshármast. A modell őszintén vallott arról is, hogy 2015 óta alacsony a libidója a munkája miatt: a kebelcsoda ugyanis egy sztriptízbárban volt táncosnő.

OnlyFans-oldalának köszönhetően mostanra havonta közel 50 millió forintnak megfelelő dollárt keres, de Instán is közzétesz egy-egy pikánsabb felvételt. Így volt ez január első hétfőjén is, amikor a modell egy piros latex fürdőruhában és neccharisnyában bűvölte a kamerát.