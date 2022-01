Nem mindennapi munkát végez az 56 éves indiai nő, akinek azért fizetnek, hogy szexuális segédeszközöket teszteljen.

Edwina Caitohoz postai csomagban érkezik meg hozzá az aktuális játékszer, amit ki kell próbálnia, majd egy weboldalon és egy youtube-csatornán kell beszámolnia a tapasztalatokról.

A tesztelés során először is az eszközök minőségével, szerkezetével ismerkedik, majd beszél a különféle funkciókról, például, hogy hány sebességi fokozata van a kelléknek.

Edwina elárulta, hogy egy jobb napon ki sem mozdul a hálószobájából; és 4-5-6 orgazmust él át a munkavégzés közben. Párja nem annyira rajong a munkájáért, de tiszteletben tartja, hogy ilyen érdekes karriert választott magának - írja a The Sun.

A nő 80 éves apja azonban nagyon érdeklődő, Caito elmondása szerint mindig kifaggatja őt, milyen új darabok vannak a gyűjteményében. A család többi tagja is lazán és természetesen kezeli Edwina munkáját, lányainak például már a szüzességük elvesztése előtt volt vibrátoruk.

A tesztelő szerint már csak azért is előnyös a kellékek alkalmazása, mert ha ismered a tested, tudod, mire indulsz be, és ezirányú tapasztalataidat azután a partnereddel is meg tudod osztani.