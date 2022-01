Az egykori német szupermodell még ma is sokak kedvence, és nem véletlenül, hiszen közel az ötvenhez is bomba formában van. Most azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy bugyi nélkül táncolt a kamera előtt.

A négygyermekes anyuka, Heidi Klum ugyanolyan csábító ma is, mint egykoron. A modellként, műsorvezetőként, divattervezőként és színésznőként is bizonyító szőkeség gyakran oszt meg magáról pikáns tartalmakat, azonban legutóbbi posztjában sikerült jócskán kitárulkoznia. A fotók mellé egy videót is csatolt, ami a kelleténél többet is megmutat.

Heidi egy citromsárga estélyiben fotóztatta magát, ami jelenleg a kedvenc ruhája. A norvég divattervező által készített különleges viseletet rajongóinak is megmutatta, ám a szemfülesek kiszúrták, hogy Heidi semmit sem visel a sárga anyag alatt. Erről később azok is meggyőződhettek, akik megnézték a szőke bombázó videóját, amin táncolás közben kissé szétterpeszti a lábait.

A videót ezen a linken keresztül tudjátok megnézni.