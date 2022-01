Akár a párkapcsolatunkat szeretnénk felrázni, akár az "énidőt" szeretnénk egy kicsit még extrábbá tenni, fontos észben tartani, hogy vannak olyan eszközök, amelyek használatát mindenképp el kell kerülni, mivel akár komoly egészségügyi problémákhoz is vezethetnek.

Tehát itt van a lista azokról az eszközökről, amelyeket még véletlenül se helyezz a hüvelyedbe:

Teafaolaj

Sokan esküsznek a különféle olajak áldásos hatásaira: bizonyos illatok csökkentik a migrént, a stresszt, a teafaolajat pedig sokan használják például pattanásokra. A hüvelybe kerülve azonban komoly kémiai égési sérüléseket okozhat.

Ezért, ha azon gondolkozol, hogy kiváltanád vele a síkosítót, inkább felejtsd el! Bármit is használsz síkosítónak, fontos, hogy jó minőségű és semleges pH-jú legyen. A legbiztonságosabb egyértelműen az, ha kifejezetten ilyen célra gyártott terméket vásárolsz, azzal nem lehet mellélőni.

Tusfürdő

A megfelelő higiénia egyértelműen fontos, de nem mindegy, hogy milyen eszközökkel tisztítjuk intim testrészünket. A színes-szagos tusfürdők megboríthatják a baktériumok egyensúlyát, ezzel fertőzést okozva. A kismedencei gyulladás és a bakteriális fertőzések például gyakran összefüggnek a nem megfelelő tusfürdő használatával.

Csokoládészirup, tejszínhab

Bármi, amiben cukor van, megváltoztathatja a baktériumok egyensúlyát, irritálhatja az érzékeny bőrt és gombás fertőzéshez vezethet. Pont ezért mindenképpen el kell kerülni az intim területtel való érintkezést, hiszen egy kis mókáért cserébe később túl nagy árat kell fizetni.

Természetesen nem kell teljesen elvetni, megfelelő körültekintéssel ezek mind fokozhatják az intim együttlétek izgalmát. Csupán arra kell odafigyelni, hogy ne érintkezzenek az érzékenyebb részekkel.

Vazelin

A vazelin, más néven petrolátum vagy paraffin egy kőolajból gyártott szintetikus anyag. Számos felhasználási módja van, szuperül hidratálja a kiszáradt bőrt és sminkelésnél is kifejezetten hasznos, de ahogy a teafaolaj, ez sem helyettesítheti a síkosítót.

Gyümölcsök és zöldségek

A gyümölcsöket és zöldségeket többször is kezelik gyomirtókkal, rovarirtókkal, szóval akármilyen alaposan mosod meg, fennáll a veszély, hogy a „nem megfelelő használattal" a szervezetedbe is bejuttatsz ezekből a vegyszerekből. Ha pedig ezek a kemikáliák elegendőek ahhoz, hogy megöljék a rovarokat, akkor jó eséllyel az emberi szervezetben is okozhatnak károkat.

És ha ez még nem lenne elég, ott van annak a kockázata, hogy beletörik/beleragad a hüvelybe. Ez leginkább egy kínos orvosi látogatáshoz vezet a várt örömök helyett.

Bármi, ami nincs rendesen megtisztítva

Még a kifejezetten felnőtteknek szánt játékszereknél is oda kell figyelni arra, hogy csak megfelelő tisztítás után kerüljenek használatba.

Hajkefe, telefon, elektromos fogkefe

A mindennapi használati tárgyak idővel rengeteg koszt és szennyeződést gyűjtenek magukba, amelyek még a legkisebb, láthatatlan résekbe is befészkelik magukat. Bár tisztának tűnhet, egy hajkefében vagy fogkefében is hadseregnyi baktérium telepedhet meg. A telefon pedig mind közül a legszennyezettebb, hiszen mindenhol velünk van, így, még ha tiszta kézzel is nyúlunk hozzá, pillanatok alatt tele lesz baktériumokkal.

Alkoholba áztatott tampon

Néhány évvel ezelőtt több hír is született pórul járt fiatalokról, akik úgy próbálták kibekkelni, hogy szórakozóhelyeken ne kelljen nagyobb összegeket italra költeni, hogy alkoholba áztatott tampont helyeztek fel a hüvelyükbe. Mondhatnánk, hogy „fiatalság, bolondság", de valljuk be, ez inkább csak butaság. Egyrészt komoly alkoholmérgezést okozhat, másrészt károsítja a hüvely nyálkahártyáját, így ezt inkább kerüljük el messziről.