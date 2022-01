A spórolósabb, de szexbabára vágyó közönséget célozza meg egy áruház, és nem is akárhogyan: náluk a plasztiklányok használtan, így olcsóbban vásárolhatók meg. Persze, azért ehhez is eléggé a zsebbe kell nyúlni. Van olyan használt "nő", ami egymillió forintért vihető haza.

Ha azt hinnéd, nincs erre kereslet, tévedsz. Az amerikai cég - ami ilyen babák javításával foglalkozik - minden igényt kielégít, sőt, frappáns szövegeket is ír az eladó babákhoz.

"René 175 centi magas, és úgy néz ki, mintha most jött volna a röplabdapályáról. Formás melleit telt mellbimbók díszítik, és piercing van a köldökén. A tulaj úgy árazta be, hogy gyorsan eladható legyen. Ne várjon" - idézi az egyik reklámszöveget a Bors. Azt is elmondták, ha valaki csak egy fejet szeretne, az sem gond, náluk úgy is lehet vásárolni.

Pre-loved sex dolls flying off the shelves as shop offers second-hand companionshttps://t.co/pJdBWqsNJcpic.twitter.com/TIQ5BBkMQs — Daily Star (@dailystar) January 19, 2022

