A Torture Garden az egyik legszürreálisabb hely a brit fővárosban. A legálisan működő szexklubban mindenki hódolhat saját fétisének, azonban szigorú házirendhez kell alkalmazkodnia a vendégeknek. Egy magyar pornós, Shona River volt az, aki nemrég nyíltan beszélt arról, mi is folyik a zárt ajtók mögött.

Shona szerint a Gyötrelmek kertjében nincs különbség szegény és gazdak, diplomás vagy kétkezi munkás között. Mindenkivel ugyanúgy bánnak, mindenki ugyanolyan minőségű szolgáltatást kap, ha megváltja a belépőjegyet. A résztvevőkre azonban szigorú szabályok vonatkoznak, melyek közül a legszembetűnőbb az öltözködéssel kapcsolatos.

A Gardenbe ugyanis tilos átlagos, hétköznapi viseletben belépni. Elvárják, hogy latex vagy bőrruhában érkezzen a vendég, és a kiegészítők határa a csillagos ég. Shona szerint emiatt az egésznek olyan a hangulata, mintha egy filmbe csöppenne az ember.

A szex nem a legfontosabb.

Habár a Torture Gardenben bárki bárkivel lefeküdhet, a szex csakis közös beleegyezés után történhet. A klub is külön figyelmezteti a belépőket, hogy engedély nélkül tilos bárkit megérinteni, vagy zaklatni. Shona szerint ott bárki nyíltan felvállalhatja magát, bizarr vágyait. Ő is többször szexelt már a klubban, ahol világsztárok is felléptek korábban. A Gardenben ugyanis showműsorokat is láthat a közönség – írja a Daily Star.