A szexjátékokhoz vezető utam legelső állomása egy apró, rózsaszín, Bunny névre hallgató csiklóizgató eszköz volt. Ez az apró játék minden szempontból tökéletes intro volt ebbe a világba, hónapokig nem tudtuk letenni, sőt, az az igazság, hogy (akárcsak a Szex és New York Charlotte-ja azonos névre hallgató vibrátorával), üres óráimon magam is eltűntem vele pár percre a fürdőszobában.

Néhány péniszgyűrűvel, but pluggal és alkalmi kegel golyóval később pedig úgy éreztem, ideje egy „ajtóval beljebb" lépni, és kipróbálni valamit, ami mindkettőnket egyszerre stimulál. Ekkor jött a képbe a Satisfyer Double Joy nevű behatolás kiegészítő, ami – bár nem vette át a hálószobánkban már-már klasszikussá vált Bunny helyét– izgalmas felfedezés volt.

(x)

Viszonylag zöldfülűként nem próbáltuk még a Satisfyer márkát, de az igényes csomagolás meggyőzőnek tűnt. A C-alakú okosvibrátor apró, lila, bársonyos tapintású, a csomagolás pedig kívül-belül hirdeti az ingyenes appot, amit bluetoothon keresztül tudunk a telefononunkhoz kapcsolni. A kütyü vékonyabb ága ment a hüvelybe, a műanyag „távirányítós rész" pedig a csiklóra feküdt.

Mivel nincs sok tapasztalatunk okosvibrátorok terén, az applikáció csatlakoztatásával úgy éreztük, minta valami fura hármasba keverednénk a telefonommal. Az appban kilenc féle, különböző intenzitású program található, az ember pedig csak kapkodja a fejét, hgoy melyikhez nyúljon. Mire megéreztük, hogy melyik a megfelelő (és rájöttünk újra, hogy sokszor a kevesebb több), el kellett telnie egy kis időnek, de a navigácó megismerésével töltött 5 perc (ami óráknak tűnik, ha be van indulva az ember) végül megérte.

Többek közt azt is felfedeztük, hogy külön szabályozható a csiklót és a hüvelyt izgató részek intenzitása. Nekem a G-pontot izgató rész sajnos nem igazán ért el a G-pontomig (bármit is jelentsen ez a fogalom), így inkább a csiklót izgató részével töltöttünk több időt. Az egy tónusú, különböző intenzitású rezgések finoman stimuláltak, s bár kétségkívül szeretek irányítani, ezúttal hagytam, hogy a pasim lepjen meg azzal, hogy ő szabályozza az erősséget.

Csodás érzés volt, amikor én voltam alul, a hüvelyi része valóban rugalmas, a pasimat is stimulálta közben. A hüvelyi orgazmus biztos pozíciómban, már soknak éreztem az eszköz és a pénisze együttes jelenlétét. Biztos nagyban függ a hüvely befogadóképességétől is, de az is lehet, hogy csak simán szükséges sikosító használata hozzá, ami eddig nálunk nem volt az éjjeli szekrény fiókjában. Ez a hüvelyi rezgés egyébként mindkettőnket stimulált, a csiklói része férfioldalról nem volt annyira intenzív, de egyikünknek sem esett nehezére eljutni az orgazmusig.

A funkciókkal, az eszköz érzetével és az applikáció kidolgozott egyszerűségével igen, a játék hangerejével és rajta lévő, keményebb műanyagból készült gombos kezelőfelülettel viszont nem voltunk annyira elégedettek. Számomra kifejezetten hangos ez a cucc, ami inkább kikapcsol, mint beindít. A kemény plasztik gomb pedig nincs összhangban az egyébként szexi eszközzel, ráadásul néha megnyomódik és intenzitást vált akkor is, amikor nem kéne. Egyszemélyes használatra nem igazán ajánlom, mert ez az eszköz tényleg a behatoláshoz készült, egyéni szexjátékként használva nem az igazi.

Elsőre tehát nem egy egetrengető élmény, inkább egy izgalmas, gyakran türelmet igénylő utazás, ami során sokat tanulhatunk a saját magunk és a másik testéről, vágyairól. Mindent összevetve, ár-érték arányban teljesen megérős, ez egy minőségi páros vibrátor. Könnyen használható app nélkül is, de nem érdemes. A különböző funkciók és a párunk által behozott meglepetés-faktor teszi igazán kinkyvé az élményt. Ráadásul az appon belül létre lehet hozni saját rezgésmintákat, amit még nem próbáltuk. De most, hogy megírtam ezt a szöveget, úgy érzem, itt az ideje!

A cikk megjelenését a vagyaim.hu támogatta.