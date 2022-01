A ValóVilágban ismerhettük meg VV Mercit, aki már akkor sem volt túl visszafogott, ha a szexuális szokásairól volt szó. Arról is beszélt, milyen pornófilmeket szokott nézni, és most úgy tűnik, hogy a kamera túloldalán is kipróbálta magát. VV Merci egy olyan felnőtteknek szóló oldalon tűnt fel, ahol élő webkamerás szexet, erotikus chatelést és egyéb szexuális és erotikus cselekmények bemutatását kínálják.



Az egykori villalakó most a közösségi oldalán reagált a róla szóló hírekre. Posztját változtatás nélkül közöljük:

"Most biztos sokan várják a reakciómat ezzel a polgárpukkasztó sztorival kapcsolatban szóval tessék.

Nem akartam ezzel foglalkozni, de nyílván meg fogom védeni magam és leírom az Én szemszögemből a történetet. Nem fogok úgy csinálni, mintha ez természetes lenne, de gondoljunk bele, hogy minden felnőtt csinálja ezt a négy fal között, csak Én össze kötöttem a kellemeset a hasznossal.

Ettől Én nem vagyok/lettem rossz vagy más ember. Nem vettem el senki életét, nem hazudtam,loptam vagy esetleg csaltam. Aki ez szerint ítél el vagy alkot rólam negatív véleményt azzal sajnos ( vagy inkább nem sajnos) nem tudok és nem is akarok mit kezdeni.

Az Én életem engedjétek meg, hogy úgy éljem, ahogy nekem tetszik. Akinek meg nem jön be esetleg az életmód, amit élek az adjon hálát a jó Istennek, hogy nem kell velem találkoznia vagy elviselnie minden nap.

Nem csak Magyarországon, hanem világszerte több lány, fiú esetleg pár csinálja ezt.

Csak dolgozzuk már fel végre kedves ( vagy inkább nem kedves ) Magyarország , hogy attól mert valami NEKED nem tetszik az nem biztos, hogy rossz. Ne akarjátok mindenkire azt a szűklátókörű életmódotokat ráerőltetni, amiben TI éltek. Én sem szeretném a saját meglátásaimat senkire rátukmálni.

Amúgy meg nem láttatok újat, a villában is láthattatok meztelenül.

Az, hogy az Én életembe mi fér bele és mi nem, azt kérlek hagyjátok rám.

Illetve még annyi, hogy rám mondhattok bármit meg hasonlók, de szeretném, ha a környezetemben lévő embereket kihagynátok az ész osztásotokból. Nem szeretném, ha bármelyik szerettem sérülne akár egy minimálisan is az Én dolgom miatt.

Minden csoda 3 napig tart és a negatív reklám is reklám, szóval jó csámcsogást kedveseim!"