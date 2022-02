Aztán a közelmúltban a már jól ismert, pénztárcabarát szexjáték-gyártó is előrukkolt a saját okos szériájával, így ami eddig csak vágyálom volt, az hirtelen testközeli élménnyé alakult.

Belső lüktetés a zene ritmusára A Satisfyer Mono Flexnek köszönhetően új értelmet nyert számomra a zene élvezete!

Egy-egy kedvenc zeném hallgatásakor eddig is úgy gondoltam, hogy minden porcikámban érzem az ütemeket, de az új nyuszis vibrátorommal sikerült erre rátenni egy lapáttal.

De ne szaladjunk ennyire előre, inkább lássuk, mi az, amit a Mono Flexről tudni érdemes.

Első pillantásra egy teljesen hagyományos csiklókaros vibrátorról van szó, ami a finoman ívelt, vastagabb szárának köszönhetően kérdés nélkül veszi célba a G-pontot. Eközben a kisebbik kar kívülről, a csiklóra ráfeküdve rezeg, így duplán kényezteti a használóját. Én egy gyönyörű, nem túl rikító rózsaszín példányt kaptam, amit egy visszafogott, rozéarany hatású berakás díszít. Az egész vibrátor kifejezetten stílusos és letisztult, szóval már ránézni is öröm.

Kézbe venni pedig még inkább örömteli érzés, mert hihetetlenül selymes a tapintása. Így nem is volt kérdés, hogy már akkor bekapcsolom a vibrátort, amikor még csak az előzetes kutatómunkát végzem. A készüléken négy gomb is található, amikkel az előre beépített rezgésminták között lépegethetünk, illetve változtathatjuk az erősségüket. Első nekifutásra elég bonyolultnak tűnt a dolog, úgyhogy inkább rögtön áttértem arra, ami igazán érdekelt: a vibrátorhoz tartozó applikációval való ismerkedésre.

A Satisfyer Connect App egyszerűen (és ingyenesen) letölthető a Google Playből és az App Storeból, és pillanatok alatt sikeült is párosítanom a vibrátort a telefonommal. Ez a könnyű kezelhetőség már eleve jó előjelnek tűnt, hát még az, hogy legnagyobb megdöbbenésemre az app magyar nyelven is elérhető. Így a különféle játékok során nem kell olyankor előhúzni az agyunk mélyéről az idegennyelvi ismereteinket, amikor még az anyanyelvünkön is nehéz megszólalni.

Mindenkinek javaslom, hogy mielőtt rögtön bevetné magát az új játékával a hálószobába - vagy mivel ez a vibri teljesen vízálló, a fürdőkádba - alaposan ismerkedjen meg az alkalmazással. A Connect Appban ugyanis nagyjából végtelen számú lehetőség rejlik, már az is hosszú órákra elszórakoztathat, hogy ezeket kipróbáljuk.

A mobilom kijelzőjén megjelenő csúszkákkal teljesen random és egyedi rezgésmintákat tudtam létrehozni, ráadásul úgy, hogy a vibrátor két szárában lévő két motort egymástól függetlenül irányítottam. Én special jobban szeretem, ha a csiklókar rezeg erősebben, a G-pontos pedig inkább csak afféle háttértámogatásként van jelen, de a legtöbb vibrátor pont fordítva szokott működni. De Mono Flex rezgését tényleg teljesen a saját elképzeléseim alapján alakíthatom, a jól sikerült műveket pedig el is menthetem későbbre.

És ha ez még nem lenne elég – megsúgom, már ennyi is határozottan boldoggá tehet bárkit –, akkor jön a java, a zenei vezérlés. Szerencsére sikerült a fülhallgatót és a vibrátort párhuzamosan is csatlakoztatni a telefonhoz, így amíg a fülemben a basszusok rezegtek, addig odalent a vibrátorom motorjai. Mindezt pedig teljes szinkronban tették! Annyi volt csak a dolgom, hogy elindítottam a lejátszási listámat, hátradőltem, és hagytam, hogy a legjobb zenéim tegyék a dolgukat, és még nagyobb örömet okozzanak, mint eddig bármikor.

A cikk megjelenését a vagyaim.hu támogatta.