A fétis szó hallatán sokan valami olyan szexuális aberrációra asszociálnak, mely kimeríti a „bűnös élvezetek" tárházát. Ez azonban távol áll az igazságtól. Ezt pedig remekül megmutatja egy kutatás eredménye is, melyben kiderült az emberek öt leggyakoribb szexuális fétise.

A fétist a legegyszerűbben így lehet definiálni: valami, ami különösen beindít az ágyban, és másokat meglephet. Sok férfit izgat például a tűsarkú vagy a combfix, de ettől még nem válik a fétisükké. Erről akkor beszélhetünk, ha a hagyományos szeretkezés már nem képes teljes mértékig felkorbácsolni a vágyakat, csak, ha a fétis tárgya is megjelenik – ami lehet akár egy női, férfi testrész vagy épp helyszín, helyzet is. A lábfetisisztákat például képes lelombozni, ha a választottjuk lábfeje nem nyeri el a tetszésüket.

Arcpirító 10 döbbenetes szexuális fétis (1+8) Nem kell senkinek rosszul éreznie magát attól, hogy ha nem mindennapi dolgok hozzák izgalomba. A fétis egy teljesen normális dolog, vagy legalábbis létező, és talán nem is hinnéd, hány fajtája ismert. Cikkünk rávilágít, hogy a kocsiban, vagy liftben való szeretkezésnél vannak sokkal durvább dolgok, amik egyeseket felizgatnak. Következzen néhány nem mindennapi szexuális fétis! Olvasd tovább!

A fétiseket a köznyelvben úgy is szokás használni, mint valami olyan szexuális magatartást, ami eltér a megszokottól. A Journal of Sexual Medicine 2017 -es tanulmánya is hasonló elvek alapján térképezte fel 4175, 18-87 év közötti amerikai szexuális fétis-fantáziáját.

5. Exhibicionizmus

A magamutogatás a megkérdezettek 42 százalékának szerepelt már a szexuális fantáziái között. Ez alatt természetesen nem a mutogatós bácsikra kell gondolni. Az exhibichionista fétis-fantáziákban az érintettek meztelenre vetkőztek mások előtt, vagy nyilvános helyen szeretkeztek, méghozzá a nézőközönség beleegyezésével.

4. Kukkolás

Nagyon gyakoriak az olyan típusú fétis-fantáziák, melyekben meglesnek egy idegent, amint az levetkőzik, vagy épp olyan ismeretlen párokat, akik szeretkeznek. Számszerűsítve a kutatásban részt vettek 60 százalékának voltak már ilyen jellegű fantáziái. Mi ennek az oka? A kukkolás hasonlít a felnőtt filmek nézéséhez, előbbi azonban sokkal intenzív vizuális élményt nyújt, valamint vele jár némi adrenalin-löket is, ami pluszban felkorbácsolja bizonyos emberek vágyait.

3. Testnedvek

A legtöbb ember beszámolt arról, hogy különösen izgatja a női/ férfi ejakuláció, de más nedvek is jelentős százalékban szerepeltek a megkérdezettek fantáziájában. A nyállal kapcsolatban például a férfiak 45 százaléka, a nők 35 százaléka fantáziált már, de megjelentek a vizelettel kapcsolatos fétisek is.

2. Lábfétis

A lábak iránti erős vonzalom 7 felnőttből 1 esetében mutatkozott meg. Ők elmondták, hogy bizony voltak már olyan fantáziáik, melyekben a lábfejek vagy lábujjak jelentős szerepet játszottak.

A lábfétis iránti nyitottság a férfiak esetén sokkal erősebb.

1. BDSM

A dominancia-behódolás és a szadizmus-mazochizmus (BDSM) az a fétis-fantázia, amely a legtöbb embernél megjelent. A férfiak 93 százaléka, míg a nők 96 százaléka fantáziált már valamilyen BDSM játékról. A BDSM a viselkedési formák széles spektrumát tartalmazza, az enyhétől a vadig. A legtöbb megkérdezett az enyhe változatok felé kacsingatott, mint a lágy kötözés, harapdálás, fenékpaskolás.

Fontos megemlítenünk, hogy a szexuális fétis-fantáziák szabadjára engedése a való életben csak abban az esetben nevezhető elfogadhatónak, ha abban a résztvevők önszántukból, felelősségük teljes tudatában, felnőttként vesznek részt, és csak addig, ameddig az mindenki számára valódi élvezetet okoz.