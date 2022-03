Az előjáték nem csupán az orális szexről szól. Igazán szereted a párod testét? Akkor fedezd fel új erogén zónáit, melyek kényeztetésével fergeteges izgalomba hozhatod.

Bizony nőként is kezdeményezhetsz, és lehetsz te a csábító fél, ami nem kell, hogy csupán a szexi fehérneműben való lejtésben teljesedjen ki. Egy fárasztó nap után neked is jól esne, ha párod lefektetne az ágyra, majd lassan, rád összpontosítva a végletekig begerjesztene, majd utána egy hatalmasat szeretkezne veled. Nos, hidd el, ez a vágy benne is él, tedd meg te az első lépést. Mutatjuk, hogyan!

6 erogén zóna, mely kevésbé ismert, de annál izgatóbb

Az agy

Ez most meglepő lehet, de bizony szavakkal is be lehet indítani a pasikat. Kérd meg, hogy hunyja le a szemét, majd hajolj hozzá közel és halkan mondd el neki egy vele kapcsolatos piszkos kis fantáziádat. Vigyázz azonban, ne vessz el a részletekben, most nem az a cél, hogy tökéletes leírást adj a fantáziádról, törekedj a lényegre, de ne légy túlzottan vulgáris se. Ez a módszer akkor is szuper, amikor tudod, hogy fél óra múlva végez a munkahelyén és telefonon keresztül teszed meg ezt. Hidd el, hogy rohanni fog haza hozzád.

A térdhajlat

A testünk ezen része rendkívül érzékeny, gyakran csiklandós is. Finom, óvatos mozdulatokkal azonban hihetetlen izgalomba tudja hozni a férfiakat. A bőr itt vékonyabb, így a puha érintések és csókok is felfokozottan érezhetőek. Kérd meg, hogy forduljon hasra, majd vesd be magad!

A halánték, szemhéj

Vannak, akiket kifejezetten zavar, ha akár a párjuk is a szemük környékéhez nyúl, pedig a halánték és a szemhéj környéke bizony lehet erogén zóna.

Gyengéden masszírozd meg, simogasd, csókold, és érezni fogod a kiváltott hatást, ha a nadrágjába nyúlsz.

A belső comb

Itt a bőr nagyon érzékeny, azzal pedig, hogy közel a tűzhöz jársz, de nem érinted a férfiasságát, külön izgatóvá teszi számára a kényeztetésedet. Kezdd először a kezeiddel, alulról felfelé masszírozd, majd jöhetnek az ajkaid. pár perc után már könyörögni fog, hogy máshová is adj csókot.

A tarkó

A nyak köztudottan erogén zóna, de inkább az oldalát, a fül mögötti részt szokták cirógatni. A tarkót azonban kár kihagyni, a gyengéd masszírozástól a körmök bevetésén át egészen a lágy harapdálásig minden játszik ezen a területen, attól függően, hogy a párod számára mi fér bele.

A hónalj

Ezzel komolyan meglepheted a párodat, de fontos, hogy előtte érdemes lemosnia, ha dezodort használt, mivel itt bizony a nyelved lesz a főszerep. Bár furcsának hathat, de ettől aztán igazán be fog indulni, mivel ez is egy érzékeny terület, amit sajnos sokan nem is vesznek figyelembe az előjáték során.

Fontos, hogy bármit is teszel, figyeld közben párod reakcióit. Lehetséges, hogy olyat teszel, olyan helyen, ami számára nem izgató, hanem kellemetlen. Ezeket a jeleket érdemes észrevenned, hiszen a cél az, hogy mindketten élvezzétek azt, ami az ágyban történik.