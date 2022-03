A neten árulja 18 pluszos fotóit Shantal Monique, a korábbi Playboy-lány. A 32 éves nőnek több mint 10 millió követője van az Instagramon, mellette az Only Fansen is elérhető, ahol mindent megmutat magából.

"Amikor elkezdtem modellkedni, még nyiltabban beszéltem a szüleimmel a témáról" - mesélt a kezdetekről az Inside OnlyFans című podcast vendégeként az arizonai Shantal, és arról is beszélt, hogy a szülei már ezt sem nézték jó szemmel.

Így aztán azt, hogy felnőtt oldalakon is szerepel, nem osztotta meg velük. Elmondta, hogy akkor is mélyen hallgat, ha valaki az Only Fanst szidja, és azt is megtartja magának, hogy ő remekül megél belőle.