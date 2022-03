(x)

Hát, itt az ideje egy kis tabudöngetésnek! A legutóbb a Vágyaim.hu jóvoltából tesztelt kényeztetőm ugyanis nem más, mint a Satisfyer Plug-ilicious 1 névre hallgató okos análvibrátor. Mivel ezzel kapcsolatban elég szélsőséges álláspontokat hallhatunk, nem árt tisztázni, hogy én valahol középtájt helyezkedem el: a legkevésbé sem zárkózom el az anális örömöktől, de azért igazán nagy rajongója sem vagyok a dolognak.

Inkább olyan eseti alapon történik a dolog, rendes tervezés soha nem előzte meg – mostanáig. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert a most tesztelt szexkütyüről így tudom hitelesen állítani: mindenkinek jó szolgálatot tehet, akit érdekel a dolog.

Valójában a Plug-ilicioust már azelőtt megszerettem, hogy kivettem volna a dobozából. Az csak egy apróság, hogy imádom a Satisfyer fantázianeveit, amik már kapásból mosolyt tudnak csalni az arcomra. De a megszokottól eltérő szexjáték-dizájnokat is legalább ennyire szeretem, márpedig ez az análvibrátor abszolút megnyerő a külsejét tekintve.

A csodaszép, leginkább talán tengerzöldként leírható szín már eleve meglepő az análvibrátorok sorában, ebben a kategóriában ugyanis valamiért csak a durva (főként fekete-szürke) színek lennek meg. A másik végletet, az ékköves, csilli-villi apróságok jelentik, amik szerintem inkább nevetségesek sokszor, mintsem izgatóak. Ehhez képest a Plug-ilicious stílusos, visszafogott, az ember alig várja, hogy végre használhassa.

A másik izgalmas és látványos tulajdonsága, hogy a szokványos butt plugokhoz képest a kúp egyik oldalalapos, aminek nem igazán értettem a funkcióját, később aztán kiderült, hogy egyszerűen „csak" sokoldalúbbá teszi a vibrátort, és lehetőséget ad rá, hogy mindenki a maga tetszése szerint vegye ki-be. Megsúgom, ez is viszonylag ritka a kategóriában.

Azt gondolom mondanom sem kell, hogy a márkától már megszokott selymes szilikonborítás és az egyszerű kezelhetőség itt is alap volt, akárcsak a vízállóság és az USB-ről tölthető aksi. Szóval ilyen felvezetés után tényleg izgalmas tapasztalatszerzés elé néztem.

Ha valaki most először tervezi, hogy beszerez egy anális játékszert, akkor mindenképp gondoskodjon a síkosítóról is! Vízbázisúról, OTT ugyanis nincs természetes nedvesség, és ha nem szeretnénk, hogy a gyönyör helyett néhány csúnya és fájdalmas sérülés legyen a jutalmunk, akkor ezt a nedvességet valahogyan pótolni kell. Ha viszont a síkosító is megvan, akkor bele lehet vágni a kalandba!

Méghozzá megdöbbentően könnyedén! Mivel a Plug-ilicious csúcsa ideális méretű, és pont megfelelően lekerekített, így tényleg nagyon könnyen becsúsztatható – és ez az egész análvibrátor ívére igaz!

Az elején tartottam attól, hogy a kúp nem szélesedik ki eléggé a vibrátor szárához képest, és emiatt esetleg nem marad könnyen a helyén, de szerencsére ebben abszolút tévedtem. Sőt! Ez a tulajdonság igazából jelentősen egyszerűbbé tette a kivételt is, bár valószínűleg a profi análdildó-használók hiányolni fogják azt az érzést, amikor „kipattan" a fenekükből a kiszélesedő rész.

A Satisfyer Plug-ilicious ugyebár egy vibrátor, úgyhogy a java még csak ez után jött, amikor bekapcsoltam a készüléket. Ezt a talp alján található egy darab gombbal lehet megtenni, és ugyanez szolgál a készülékben található két motor rezgésmódjai közötti léptetésre is. Igen, két motor: egy a szárban, egy a csúcsban!

Mivel az idegvégződéseink közvetlenül az ánuszrózsánál találhatóak, ezért az alsó motornak jelentősen nagyobb szerep jut, de azért közel sem baj, hogy ott a másik is, főleg mivel a két motor váltakozó rezgései nagyon sok és kellemes meglepetést okoznak. Alapvetően beleprogramoztak a vibrátorba 12 féle rezgésmódot, amire már önmagában is mondhatnám, hogy remek, főleg akkor, ha valaki még nem tudja pontosan, mit akar a kütyüjétől.

De mivel a Plug-ilicious egyben okos is, ezért a hozzá tartozó appot is érdemes elővenni, és a telefonunk segítségével kísérletezni egy keveset – vagy inkább sokat! Az alkalmazással már teljesen magunk szabhatjuk meg a két rezgés intenzitását, ritmusát, egymáshoz való viszonyát... tehát TÉNYLEG olyan anális élményben lehet részünk, amilyet megálmodunk!

(x)

Ha csak egy ilyen játékszert veszel életedben, akkor EZ legyen az! Ha kezdő vagy, Ha kezdő vagy, a Satisfyer Plug-iliciousnál sítlusosabb, kíméletesebb és barátságosabb (na, meg olcsóbb) megoldást aligha találsz. Ha meg rutinos vagy, akkor így végre lehetőséged nyílik, hogy mindent a kezedben tarts, és átéld az álomanált. Nem utolsó sorban pedig tökéletesen használható külső vibrátorként is, szóval nem fog csalódást okozni.

A cikk megjelenést a vágyaim.hu támogatta.